Suárez pode ser punido por morder rival na Holanda

O atacante Luis Suárez, do Ajax, pode ser punido depois de imagens da televisão mostrarem ele mordendo o meio-campista Otman Bakkal no empate por 0 a 0 da sua equipe com o rival PSV Eindhoven, em partida válida pelo Campeonato Holandês.

A arbitragem não viu o incidente, que ocorreu nos instantes finais da partida de sábado e, assim, Suárez não foi punido. Mas ele pode sofrer sanções da liga holandesa a partir da análise das imagens de vídeo.

O jornal holandês De Telegraaf chamou Suarez de "Canibal do Ajax" em sua edição de segunda-feira e pediu para o seu clube e a Federação de Futebol da Holanda agir contra o jogador.

Suárez foi uma dos destaques da Copa do Mundo da África do Sul, com três gols marcados, mas também enfrentou duras críticas por ter feito uma defesa com as mãos que evitou um gol de Gana nas quartas de final.