Suárez prega cautela ao Barça: 'Não podemos pensar que somos os favoritos'

Apesar da ampla vantagem do Barcelona, o atacante Luis Suárez pregou cautela ao time espanhol na véspera do segundo jogo contra o Liverpool, pela semifinal da Liga dos Campeões. Na terça, o time inglês tentará a dura missão de reverter uma derrota de 3 a 0 sofrida na ida, no Camp Nou.

"Teremos que estar muito atentos porque tivemos muitas surpresas na 'Champions' neste ano. E não podemos pensar que somos os favoritos porque, se não, podemos levar uma boa surra", declarou o uruguaio, que vai reencontrar a torcida do Liverpool, time que defendeu entre 2011 e 2014.

Acostumado com a torcida local, Suárez já sabe o que esperar das arquibancadas do Anfield Road. "Os torcedores não vão parar de incentivar, por isso precisaremos estar atentos. Se nos descuidarmos por um segundo, podemos levar um gol."

Suárez acredita que o Liverpool poderá ameaçar a classificação do Barcelona mesmo sem duas peças importantes no ataque: o egípcio Mohamed Salah, artilheiro do Campeonato Inglês, e o brasileiro Roberto Firmino, ambos machucados. "Eles têm outros jogadores com qualidades que não estão por acaso no Liverpool. A maioria deles tem carreira internacional e precisamos ter respeito por eles."

Para o atacante uruguaio, o Barcelona precisa jogar pela vitória, sem levar em conta a vantagem construída no jogo de ida. "Temos que prestar atenção aos detalhes, não fazer faltas bobas, não perder bolas fáceis e não entrar na dinâmica deles. Temos que fazer a nossa partida. Eles não estão acostumados a enfrentar rivais como nós, que tocamos bem a bola e nisso teremos que ser fortes."

Com a vitória da ida, o Barcelona avança à final da Liga dos Campeões mesmo se perder por 2 a 0. Se fizer um gol, fora de casa, a vantagem ficará ainda mais ampla. O novo duelo entre os dois times está marcado para esta terça-feira, às 16 horas (de Brasília).