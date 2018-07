Suárez rebate publicação de Filipe Luís: 'Futebol é para homens'

O clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid, disputado na quarta-feira, ficou lembrado pela dura marcação das equipes no Camp Nou. A partida, que terminou empatada por 1 a 1, levou a rivalidade entre os jogadores para fora do campo. As discussões começaram quando o lateral-esquerdo Filipe Luís publicou nas redes sociais uma foto do seu pé sangrando, resultado de um pisão que sofreu de Suárez durante o jogo.

Na postagem, o brasileiro escreveu "menos mal que não me afeta". Mas ele não foi apenas vítima, também entrou no clima quente da partida, aos 41 minutos do segundo tempo recebeu uma cartão amarelo pela dura falta em cima do jogador Arda Turan.

Menos mal que no me toca! Uma foto publicada por Filipe Luís Kasmirski (@filipeluis) em Set 21, 2016 às 3:10 PDT

Ao saber da foto, Suárez fez questão de rebater o jogador: "Futebol é para homens e o que acontece no campo fica no campo. Não gosto que tirem esse tipo de fotografias", declarou ao jornal Mundo Deportivo.

O clima do jogo rendeu cinco cartões amarelos. O craque Lionel Messi deixou o gramado lesionado no segundo tempo. No sábado, o Barcelona viaja para encarar o Sporting Gijón, e no dia seguinte, o Atlético recebe o Deportivo La Coruña.