Suárez se diz animado no Barcelona, apesar da falta de gols

O atacante Suárez, do Barcelona, está confiante de que irá retornar à sua forma ideal para marcar gols, e de que ele poderá colocar o início lento da temporada espanhola para trás.

Suárez precisou de oito partidas na liga espanhola para abrir sua contagem de gols pelo Barça - o uruguaio fez contra o Córdoba no fim de semana passado, além de dois gols em três participações na Liga dos Campeões. Números muito abaixo da média para o jogador que marcou 31 jogos em sua última temporada no Liverpool.

O atacante uruguaio joga em um ataque composto por três homens, ao lado de Lionel Messi e Neymar, e embora não tenha sido tão goleador quanto ele e o técnico Luis Enrique esperam, Suárez tem contribuído com assistências, e já fez quatro na liga espanhola e uma na liga europeia.

"Eu sou um atacante que, obviamente, gosta de marcar muitos gols e que fez isso em todo time por onde passou", disse Suárez ao site do clube catalão nesta sexta-feira.

"Não estou marcando muitos no momento, mas tenho certeza de que com a ajuda dos meus companheiros, os gols irão chegar", disse o atacante de 27 anos, que voltou de uma punição de quatro meses por ter mordido um adversário na Copa do Mundo.

"Mas enquanto a equipe estiver vencendo jogos importantes como está agora, então estarei feliz se estiver marcando gols ou não. Um atacante sempre tem que ajudar o time, com assistências ou com gols.Às vezes fazer boas assistências ou passes faz você se sentir melhor do que quando marca gols fáceis", completou.

O primeiro jogo do Barça após o intervalo de duas semanas é uma partida da Liga Espanhola contra o Real Sociedad no dia 4 de janeiro, antes de eles receberem o Elche na primeira partida das oitavas de final da Copa do Rei no dia 8.