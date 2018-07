Suárez se envolve em mais uma polêmica no Liverpool O atacante Luiz Suárez voltou a causar polêmica na Inglaterra. O uruguaio do Liverpool foi fotografado fazendo um gesto obsceno para a torcida do Fulham após a derrota do time dele por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Craven Cottage. A imagem mostra claramente o jogador mostrando o dedo do meio de sua mão esquerda para a torcida dona da casa.