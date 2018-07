Suárez se lesiona e preocupa o Uruguai para a Copa América

A participação de Luis Suárez na Copa América Centenário se tornou incerta depois de o atacante uruguaio ter deixado a final da Copa do Rei, em que o Barcelona superou o Sevilla por 2 a 0 na prorrogação, no último domingo, com a suspeita de ter sofrido uma lesão muscular.

Suárez deverá ser submetido a exames nesta segunda-feira para descobrir a extensão da contusão na perna direita que o forçou a ser substituído durante o segundo tempo da partida no Estádio Vicente Calderón, em Madri. Após o triunfo, Suárez celebrou com os seus companheiros o bicampeonato da Copa do Rei, mas caminhava devagar e parecia com dores.

Depois, em publicação no seu perfil na rede social Twitter, Suárez tentou demonstrar otimismo. "Agora vamos esperar pelos exames amanhã", disse. "Espero que não seja nada, então eu poderei estar com a minha seleção na próxima semana. Obrigado pelo apoio".

As imagens mostraram o atacante chorando no banco depois de ser substituído, com seus companheiros o confortando. Algumas vezes, ele cobriu a cabeça com sua camisa, além de ter exibido um olhar desolado. O jogador se machucou ao tentar alcançar a bola após um cruzamento no início do segundo tempo, passando a sentir dores na parte de trás da coxa direita após realizar o esforço.

Ele tentou continuar em campo, mas por pouco tempo, indo para o chão e pedindo atendimento médico. Suárez deixou o campo aos 11 minutos do segundo tempo, muito lentamente e claramente com dores. O Barcelona ainda não forneceu informações sobre as condições de Suárez.

O atacante uruguaio foi decisivo para o Barcelona no final da temporada ao marcar 14 gols nas últimas cinco rodadas do Campeonato Espanhol. Suárez fechou a temporada com 59 gols marcados em todas as competições e foi o artilheiro do Espanhol com 40, cinco a mais do que Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

O primeiro jogo do Uruguai na Copa América Centenário será em 5 de junho, diante do México. Jamaica e Venezuela serão os outros adversário da equipe no Grupo C do torneio nos Estados Unidos.