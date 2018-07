Suárez tenta convencer Neymar a ficar no Barcelona, diz jornal

O atacante uruguaio Luis Suárez é um aliado do Barcelona para evitar a saída do brasileiro Neymar em direção ao Paris Saint-Germain. Segundo o jornal catalão Sport, os dois companheiros de time têm conversado nos últimos dias sobre a importância de continuarem juntos no clube e poderem repetir os feitos da temporada 2015, quando ganharam a Liga dos Campeões.

De acordo com a publicação, na viagem de avião entre Espanha até os Estados Unidos, onde a equipe faz pré-temporada, Suárez procurou conversar com Neymar sobre a importância de não dar atenção ao assédio do Paris Saint-Germain e continuar na equipe. O assunto da negociação já é comentado entre outros jogadores do elenco.

Apesar das especulações, a diretoria do Barcelona tem demonstrado confiança na permanência do brasileiro. O presidente do clube, Josep Bartomeu, considera improvável que o time francês consiga pagar a multa rescisória prevista em contrato. O valor é de 222 milhões de euros, cerca de R$ 810,74 milhões. Por abaixo desse valor, não haverá negociação.

Neymar ainda não se manifestou sobre o assunto. Nesta quinta-feira, antes do treino no complexo da Red Bull, o atacante apenas acenou para os jornalistas, cumprimentou e disse que estava bem, sem dar mais detalhes sobre a possível transferência ao futebol francês.