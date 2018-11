São Paulo fatura o título paulista sub-11; Palmeiras é campeão no sub-13

O time sub-11 do São Paulo derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na manhã desta terça-feira, no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema, e conquistou o título do Campeonato Paulista da categoria. O primeiro jogo, realizado no Morumbi, havia terminado empatado sem gols. Pedrinho foi o autor do gol que garantiu a inédita conquista para o clube.

Os jogos desta categoria são realizados em campo com dimensões reduzidas, traves menores e dois de tempos de 25 minutos. Comandado pelo técnico Rodrigo Cabral, o time tricolor encerrou sua campanha no torneio com 14 vitórias, cinco empates e três derrotas. Marcou 51 gols e sofreu 14.

Já pela final do Campeonato Paulista Sub-13, o rival levou a melhor. O Palmeiras já havia vencido no Morumbi por 3 a 0 e, nesta terça, voltou a ganhar: 3 a 1, também no estádio de Diadema. Os gols alviverdes foram marcados por Fabinho, Keven e Endrick. Andrade descontou para os são-paulinos. Nesta categoria, o campo tem dimensões iguais às do profissional, e cada tempo tem 30 minutos de duração.

Os rivais ainda vão se enfrentar em mais duas decisões, ambas no sábado (24). No sub-15, após 0 a 0 no primeiro jogo, no Morumbi, os times definem a taça a partir das 8h30, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, mesmo palco da final do sub-17, que começa às 11h. Nesta, os palmeirenses jogam com a vantagem do placar de 3 a 1 construído no primeiro confronto.