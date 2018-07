Sub-17 perde e Palmeiras fecha centenário sem título

O ano do centenário, que pode ser marcado por mais um rebaixamento para a Série B, vai acabar mesmo sem títulos no Palmeiras. Neste sábado, a última esperança foi embora na final do Campeonato Paulista Sub-17. O time comandado pelo promissor Gabriel Fernando perdeu do Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro e ficou com o vice-campeonato do torneio.

Gabriel Fernando abriu o placar e chegou ao seu 37.º gol no campeonato, quase o dobro do segundo colocado na artilharia. Caio, porém, marcou duas vezes para o Santos e garantiu o título. Afinal, o time da Baixada Santista, que perdera por 2 a 1 na ida, jogava por dois resultados iguais.

Neste sábado também aconteceu a final do Paulista Sub-15, com título do São Paulo, que fez 2 a 0 no Santos em Cotia. A equipe alvinegra já ganhara o sub-13 (sobre o Marília), enquanto que o Corinthians faturou o Sub-11 em cima do Palmeiras. No Sub-20 a decisão será entre Grêmio Osasco e Corinthians - o primeiro jogo é neste sábado à noite, em Osasco.