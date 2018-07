Sub-20 da Chapecoense inicia viagem a São Paulo para disputar a Copinha

A Chapecoense saiu da Arena Condá, em Chapecó, neste domingo e vai percorrer de ônibus pelo menos dezenove horas de viagem até Porto Feliz/SP, onde nesta terça-feira o time Sub-20 tem seu primeiro desafio oficial contra o Nova Iguaçu-RJ, às 16 horas, pela 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A chegada em São Paulo está prevista para às 14 horas desta segunda feira.

“Eles sabem muito bem o lugar onde estão. São meninos, sim, mas tenha certeza de que por tudo o que vivemos, por tudo o que passamos, eles vão honrar ainda mais essa camisa, como homens”, diz a torcedora Aline Fernandes que acompanhou o embarque de longe depois de assistir o momento de oração que reuniu jogadores, comissão técnica e familiares.

Esta é terceira vez que a equipe participa da Copinha. Na bagagem, além do desafio de colher um resultado melhor do que das ultimas duas edições quando o time não passou da primeira fase, eles levam o orgulho de fazer parte do momento mais marcante nesses 43 anos de historia da Associação Chapecoense de Futebol, a reconstrução.

Esse é o primeiro compromisso oficial do clube depois do acidente com o avião da LaMia em novembro, que deixou 71 vitimas entre jogadores, delegação, empresários e jornalistas. Em Chapecó, aos poucos, o clima de otimismo, tão característico da torcida do verdão , vai renascendo.

“É claro que nunca vamos esquecer o que aconteceu. O luto oficial decretado na cidade encerrou dia 29 de dezembro, mas o nosso luto será eterno, mesmo assim, precisamos virar a página. Em memória de todos, em homenagem a todos os que perderam a vida nesse acidente precisamos recomeçar com a cabeça erguida e é isso que cada um de nós está fazendo. É isso eles vão fazer lá. Vamos honrar a nossa Chape", diz o torcedor Fabrício Custodio.

Esse clima de “bola pra frente” também é percebido nos bastidores da Chapecoense. Para o diretor das categorias de base Cezar Dal Piva, o trabalho de apoio psicológico e assistência social realizado pelo clube devem refletir em um bom resultado em campo.

“É muito natural que neste momento eles sintam um pouco mais a pressão. Jogar na Chapecoense já é por si só uma pressão muito grande, mas eles estão preparados e sabem do compromisso que têm. Acho que o fator psicológico não vai interferir no resultado prático em campo. Eles têm que ter frieza para focar no trabalho deles. Trata-se de uma equipe jovem mas experiente”, afirma.

Entre os 20 atletas que embarcaram para São Paulo, está o meia Lima. Considerado um dos destaques nas categorias de base, ele faz planos para o futuro. “Tenho grandes objetivos no clube e um deles é voltar da Copinha e ir para o profissional”, diz o jogador que tem 17 anos e que disputa a Copinha pela segunda vez na Chapecoense.

Quatro atletas não embarcaram. O lateral-direito Gabriel, os zagueiros Hiago e Guarapuava e o atacante Perotti devem integrar o grupo profissional que se apresenta no próximo dia 6. Mas o número não está fechado e novos nomes do Sub-20 devem ser divulgados quando retornarem da competição.

INCENTIVO

“Todos têm chance de integrar o profissional”, afirma Dal Piva. A afirmação do diretor das categorias de base é um incentivo a mais para um bom desempenho em campo, e o que se viu durante o embarque na expressão de cada um dos “meninos da Chape” foi o reflexo do que estava claro nos olhos do torcedor: a certeza de que em 2017 a Chapecoense tentará se reerguer.