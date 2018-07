Sub-20 do Brasil estreia no Torneio de Toulon com vitória sobre a Indonésia

A seleção brasileira sub-20 estreou com vitória nesta terça-feira no Torneio de Toulon, na França, uma das mais tradicionais competições de categorias de base do futebol mundial. Diante da Indonésia, a equipe venceu por 1 a 0 pela primeira rodada do Grupo C. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Gabriel Novaes, atleta do São Paulo.

O time nacional é formado por jogadores de 17 e 18 anos, apesar da idade limite da competição ser de 20. A opção por levar um geração mais jovem é a preparação para o Sul-Americano da categoria de 2019, que será disputado no Chile e servirá como Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio, em 2020.

Os brasileiros mostraram superioridade desde o início, apesar da intensa movimentação do time indonésio. A seleção comandada pelo treinador Carlos Amadeu teve mais posse de bola e criou várias jogadas. Mas o gol só saiu aos 38 minutos da primeira etapa, quando o atacante Gabriel Novaes aproveitou um rebote do goleiro indonésio e bateu firme para o gol.

O segundo tempo não foi diferente. A equipe da Indonésia procurou superar os brasileiros com muita correria. O time adversário chegou a assustar, aos 5 minutos, quando conseguiu um bom contra-ataque e acertou a trave do goleiro Phelipe. Mas foi só. O jogo prosseguiu com poucos lances claros de gol até o final.

Além do Brasil e Indonésia, o Grupo C também reúne República Checa e Escócia. Eles também jogaram nesta terça e os checos venceram por 3 a 2. Os outros oito participantes da competição são: França, Inglaterra, Cuba, Angola, País de Gales, Costa do Marfim, Japão e Catar.