Sub-20 do Corinthians é goleado por time da terceira divisão da Espanha

O time sub-20 do Corinthians foi goleado nesta quarta-feira pelo Racing de Ferrol, time da terceira divisão da Espanha, por 5 a 0, em jogo-treino realizado no estádio La Malata, em Ferrol. Brais Abelenda, Mikel Fernández, Mendi e Fran Sota (duas vezes) marcaram os gols.

A partida teve 50 minutos de duração e contou com cerca de 300 torcedores acompanhando o duelo, que foi disputado com portões abertos e serviu para o técnico Dyego Coelho testar a equipe para o amistoso que será realizado nesta quinta-feira, contra o Deportivo La Coruña, no estádio El Riazor, às 15h (de Brasília). O encontro com o Deportivo terá a renda revertida para duas instituições de caridade da Galícia.

A equipe alvinegra contou com o reforço de três atletas do time profissional. O volante Mantuan, o meia Rodrigo Figueiredo e o atacante Carlinhos. O time que iniciou a partida foi Diego; Franklin, Lucas Anselmo, Luiz Carlos e Geovani; Igor, Mantuan e Rodrigo Figueiredo; Luis Henrique, Natan e Carlinhos.

No decorrer da partida, ainda entraram, o goleiro Filipe, o zagueiro Thiago, o lateral-direito Samuel, os volantes Guilherme Borges e Renan Areias, os Ramon, Bilu e Marquinhos, e o atacante William.