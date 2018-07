Sub-20 é convocada com Neymar e Philippe Coutinho para Sul-Americano

RIO - O técnico Ney Franco convocou nesta terça-feira a seleção brasileira Sub-20 que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será realizado entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru. Os principais nomes da lista de 25 jogadores anunciada pelo treinador são o atacante Neymar, do Santos, e o meia Philippe Coutinho, da Inter de Milão.

Neymar e Philippe Coutinho já vinham sendo convocados pelo técnico Mano Menezes para integrar a seleção principal e agora deverão assumir a condição de principais protagonistas da equipe de Ney Franco durante o Sul-Americano, que classifica duas seleções para as Olimpíadas de Londres, em 2012, e quatro para o Mundial Sub-20 da Colômbia, que será no próximo ano.

O jogador da Inter de Milão, por sua vez, foi convocado depois de ter ficado fora da lista de relacionados pelo time italiano para o Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado entre 8 e 18 de dezembro. Porém, Ney Franco garantiu nesta terça-feira que o ex-atleta do Vasco irá se apresentar no próximo dia 13 na Granja Comary, em Teresópolis, quando a seleção inicia os seus treinos para o torneio continental.

"Coutinho é um jogador que está fazendo ressonância, teve lesão muscular, mas o doutor (José Luiz) Runco (médico da seleção brasileira) está em contato com o departamento medico da Inter de Milão. O jogador se apresenta no dia 13. A tendência é ele estar. Estamos só esperando essa definição da questão da lesão", afirmou o treinador, durante transmissão ao vivo da convocação pelo site oficial da CBF, que não promoveu entrevista coletiva com o comandante.

Além de Philippe Coutinho, Ney Franco convocou outros dois jogadores que atuam no futebol europeu para a seleção sub-20: os meio-campistas João Pedro, do Palermo, e José Eduardo, do Parma. Já entre nomes mais conhecidos do torcedor brasileiro aparecem na lista o atacante Diego Maurício, do Flamengo, o meias Lucas, do São Paulo, e Alan Patrick, do Santos, e o lateral Gabriel Silva, do Palmeiras, entre outros.

Ney Franco explicou que não foi fácil escolher apenas 25 jogadores para a seleção sub-20. "A grande dificuldade foi chegar a estes nomes, pois a gente tinha muitas opções. A gente tinha muito jogadores com potencial que ficaram fora da lista. Mas, com critério, nós chegamos a essa lista de 25 atletas. E, em cima desses 25, vamos formar um lista de 20 jogadores", disse, para em seguida prometer: "Quero passar para o torcedor brasileiro que nós vamos representar muito bem o nosso País no Sul-Americano".

A estreia do Brasil no Sul-Americano será no dia 17 de janeiro, contra o Paraguai, na cidade de Tacna. A seleção integra o Grupo B da competição, que além dos paraguaios conta com Colômbia, Bolívia e Equador.

A equipe dirigida por Ney Franco irá treinar entre os dias 13 e 22 de dezembro na Granja Comary, onde o treinador fará um período de testes para cortar cinco dos 25 jogadores convocados. Em seguida, os escolhidos voltarão a ficar concentrados entre 27 e 30 de dezembro, antes de realizarem um período final de treinos para o Sul-Americano entre os dias 3 e 13 de janeiro.

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Alexander (Avaí)

Gabriel (Cruzeiro)

Milton (Botafogo)

Zagueiros

Alan (Vitória)

Bruno Vini (São Paulo)

Juan (Internacional)

Romário (Internacional)

Saimon (Grêmio)

Laterais

Danilo (Santos)

Rafael Galhardo (Flamengo)

Alex Sandro (Santos)

Gabriel Silva (Palmeiras)

Meio-campistas

Alan Patrick (Santos)

Lucas (São Paulo)

Philippe Coutinho (Inter de Milão)

Oscar (Internacional)

Casemiro (São Paulo)

Fernando (Grêmio)

João Pedro (Palermo)

José Eduardo (Parma)

Atacantes

Diego Maurício (Flamengo)

Lucas Gaúcho (São Paulo)

Neymar (Santos)

William (Prudente)

Henrique (Vitória)