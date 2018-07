Sub-20 tem apresentação adiada para ter grupo completo

O técnico Ney Franco revelou nesta sexta-feira, durante a divulgação dos indicados ao Prêmio Craque do Brasileirão, que decidiu adiar a apresentação dos jogadores da seleção brasileira sub-20 que vão disputar o Campeonato Sul-Americano com o objetivo de que todos se preparem juntos para a competição.

A convocação para o Sul-Americano Sub-20, que será classificatório para o torneio de futebol da Olimpíada de Londres/2012, acontecerá no dia 30 de novembro, com a divulgação da lista no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A apresentação, marcada para o dia 8, será apenas em 13 de dezembro.

Ney Franco descartou a possibilidade de adiar a apresentação de algum jogador, como o atacante Neymar, frustrando o Santos. "Todos jogadores vão se apresentar juntos independentemente do país em que estiverem para termos um mês de preparação. A apresentação vai para o dia 13 de dezembro para não dividir o grupo", afirmou.

Com a decisão de Ney Franco, os jogadores que estão envolvidos na disputa do Campeonato Brasileiro terão uma semana de descanso após o encerramento do torneio, que tem a sua rodada final marcada para o dia 5 de dezembro. O treinador deu a entender que 12 ou 13 jogadores que disputam o Brasileirão serão convocados, incluindo o meia-atacante Lucas, do São Paulo, e Neymar.

Ney Franco esteve no Peru para conhecer as instalações, definir a logística e fechar a programação da seleção brasileira sub-20 para o Campeonato Sul-Americano. O torneio será disputado entre os dias 23 de janeiro e 13 de fevereiro nas cidades de Arequipa, Tacna e Moquegua. A competição distribuirá quatro vagas para o Campeonato Mundial Sub-20, além de dar duas vagas na Olimpíada de 2012. Os jogos acontecerão entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro, e o Brasil estreia no dia 17, contra o Paraguai.