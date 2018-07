Submetido a nova cirurgia no joelho, Douglas deve ter alta quarta

O Grêmio informou nesta terça-feira que o meia Douglas foi submetido à cirurgia programada para reconstruir os ligamentos de seu joelho esquerdo. De acordo com nota divulgada pelo clube, o jogador de 35 anos foi operado na última segunda e deverá receber alta médica já nesta quarta.

A tendência é que esta nova contusão no joelho afaste Douglas dos gramados por cerca de mais seis meses. Vale lembrar que o jogador já havia contundido o mesmo local em fevereiro, foi operado e sequer retornou aos gramados antes de voltar à mesa de cirurgia.

Douglas vinha reclamando nas últimas semanas de dores no joelho operado no início do ano. O departamento médico examinou o jogador e diagnosticou uma nova contusão no local, no enxerto do ligamento, que criou inclusive a sensação de instabilidade. Por isso, a necessidade da nova cirurgia.

No começo de fevereiro, Douglas sofreu a ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo durante um treinamento do Grêmio. No dia 13 daquele mesmo mês, o jogador foi submetido à cirurgia. Agora, com a segunda operação, ele só retornará aos gramados na próxima temporada.