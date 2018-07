Substância proibida em spray tira Cueva do jogo contra a Ponte Preta

O São Paulo tem um desfalque de última hora para enfrentar a Ponte Preta em Campinas, neste domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Cueva não defenderá o time de Rogério Ceni porque usou um spray analgélsico receitado pelo próprio departamento médico da equipe contendo substâncias proibidas, que poderiam ser pegas no exame antidoping.

A decisão de tirar o jogador da partida foi tomada com base na análise posterior da composição do medicamento, que teria substâncias proibidas pelo controle de dopagem. Essa foi a explicação oficial do clube. Com isso, a comissão técnica do São Paulo optou por deixar Cueva fora da lista de relacionados como forma de prevenir maiores problemas.

"A responsabilidade é do departamento médico do clube", disse o médico do Sáo Paulo, José Sanches. "Não vou dar detalhes nem fazer uma caça à bruxas. O produto usado pelo jogador tem suas indicações. Havia uma substância, que não vou revelar, com chances de ser pega no exame. E quando se fala em doping, não se pode correr nenhum risco, com possibilidade de projudicar a imagem do jogador, do clube e até da competição." Sanches disse que a diretoria não gostou do erro. E que o jogador entendeu a situação.

Cueva reclamou de dores no pé durante os treinamentos da semana, por isso o departamento médico recomendou o spray, um produto ainda de pouco uso no Brasil, de acordo com o médico são-paulino. Apesar de fundamental no esquema de Rogério Ceni, o meia não vive boa fase desde que voltou de contusão sofrida no Campeonato Paulista. O São Paulo ocupa a 8.ª colocação no Brasileirão com seis pontos.