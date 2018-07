Substituto de Falcao, David Villa usará a 9 no Atlético de Madrid

SÃO PAULO - Já confirmado como o novo reforço do Atlético de Madrid, não é novidade a missão de David Villa em sua nova equipe, substituir o artilheiro Falcao García, vendido ao Mônaco em maio. As comparações ficam ainda maiores após o anúncio do número que será usado pelo jogador em Madri, a camisa 9, que antes pertencia ao colombiano.

Villa costumava a usar o número 7 tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola, mas o Twitter oficial do Atlético de Madrid anucniou neste domingo a troca, já visando a venda de camisas para o novo astro da equipe. O número 7 seguirá com Adrián López, equanto Neymar deve vestir a camisa no clube catalão.

Após um excelente começo no Barcelona, Villa se viu prejudicado por lesões e longe do time titular na equipe do técnico Tito Vilanova . Com a chegada de Neymar, o atacante foi negociado com o clube da capital espanhola para substituir Falcao, grande nome do Atlético de Madrid nos últimos anos, com 52 gols em 67 jogos, vendido ao Mônaco por mais de 40 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões),