Substituto de Igor Rabello, Gabriel espera ano positivo no Botafogo

A diretoria do Botafogo apresentou oficialmente nesta quarta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, mais um dos cinco reforços já anunciados para a temporada de 2019. Envolvido na negociação que levou Igor Rabello ao Atlético-MG, o zagueiro Gabriel afirmou que espera, com grande expectativa, que o clube tenha um ano positivo.

"Estou ansioso para estrear logo. Venho com muita expectativa, você nunca pode recusar uma equipe tão grande como o Botafogo. Quero ajudar e dar alegria ao torcedor, retribuir o esforço da diretoria. Espero entrar em campo logo", disse Gabriel, que assumirá a vaga deixada por Igor Rabello.

"Igor é um grande jogador, acompanhei muito ele no Botafogo. Dispensa comentários. Vim fazer minha história como ele fez. Ele vai dar certo no Atlético-MG. Venho com expectativa grande de construir minha história aqui. Vai ser um ano de muitas conquistas", ressaltou.

No clube de Belo Horizonte, Gabriel teve um bom desempenho em 2017, mas perdeu espaço no ano passado. "Foi um momento de aprendizado no ano passado. Maidana vivia um momento melhor. Agora o Botafogo me abriu as portas. Mas não vai ser nada fácil aqui. Tem Carli, Marcelo... Uma dor de cabeça saudável para o (técnico) Zé Ricardo", completou.

RENOVAÇÃO

O atacante Leandro Carvalho prorrogou nesta quarta-feira o seu contrato com o Botafogo por mais uma temporada. O vínculo, que era válido até dezembro de 2020, agora foi ampliado até dezembro de 2021.