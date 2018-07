Substituto de Jonas faz dois, mas Valencia só empata O Valencia virou para cima do Racing Santander e, quando parecia que sairia com a vitória, sofreu o gol de empate no final da partida e ficou no 2 a 2, neste domingo, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O destaque da partida foi o atacante Aritz Aduris, que substituiu o brasileiro Jonas no segundo tempo e marcou dois gols para os visitantes.