Substituto de Jucilei, Jonatan Gómez vê São Paulo em corrida contra o tempo

O meia Jonatan Gómez afirma que só ganhar importa ao São Paulo no próximo domingo, contra o Vitória, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não triunfa há três rodadas no torneio, o que aumentou a pressão sobre a equipe que está na vice-lanterna para que volte a vencer.

"Temos que ganhar, ganhar do jeito que for. É o momento de ganhar para retomar a confiança. Precisamos rapidamente de uma vitória e vamos em busca dela", afirmou Gómez, ao site oficial do São Paulo. O jogador deve ser o escolhido do técnico Dorival Junior para substituir Jucilei, que recebeu cartão vermelho no jogo contra a Ponte Preta e cumprirá suspensão.

Gómez não confirma sua entrada no time, mas garante que, se for o escolhido, dará seu melhor para ajudar o São Paulo diante do Vitória. "Se o Dorival optar por mim e me colocar em campo vou ficar muito feliz, será maravilhoso. Quero muito ajudar. Em um momento adverso como esse, é ainda pior ficar de fora. Se tiver realmente a oportunidade, vou procurar aproveitar da melhor maneira."

Apesar de ter características mais ofensivas, Gómez promete ajudar na marcação e no sistema defensivo do São Paulo. "Me sinto confortável em várias posições do campo. Sempre tive o costume de recompor e ajudar muito na defesa. Tenho essa característica e isso facilita para jogar também um pouco mais atrás", afirmou.

Para o argentino, derrotar o Vitória fortalece o time na luta contra o rebaixamento e, em especial, para o duelo contra o líder Corinthians, marcado para o dia 24 no Morumbi. "Um triunfo (no Barradão) traria ainda mais força para trabalhar fortemente, ainda mais que temos um clássico importante na sequência. Temos um elenco muito bom e infelizmente as coisas não estão acontecendo, mas espero que nossa virada comece neste domingo."

O elenco do São Paulo dá continuidade à preparação para o jogo contra o Vitória nesta sexta e no sábado, antes da viagem a Salvador. Os treinos serão feitos com portões fechados. Dorival dará detalhes do time que levará para a Bahia ainda nesta sexta.