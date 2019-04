Substituto de juiz lesionado em Gre-Nal, Leandro Bizzio apitará final do Mineiro

Leandro Bizzio Marinho será o árbitro da final do Campeonato Mineiro, neste sábado, no estádio Independência, entre Atlético e Cruzeiro. O paulista vai substituir o gaúcho Jean Pierre Gonçalves Dias, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, na quarta-feira à noite, durante a decisão do Gaúcho, entre Grêmio e Internacional.

Um sorteio foi realizado na sede da Federação Mineira de Futebol, nesta quinta-feira, e o mesmo continha o árbitro Vinícius Furlan, também paulista, como outra possível opção para conduzir a arbitragem.

Leandro Bizzio Marinho apitou três partidas do Atlético em 2018: duas pelo Brasileiro (derrota por 1 a 0 para o Vitória e triunfo por 5 a 2 sobre o Sport) e uma na eliminação atleticana para a Chapecoense nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Brasil. O árbitro paulista também dirigiu duas partidas do Cruzeiro no Brasileirão do ano passado: triunfos sobre o Botafogo, por 1 a 0, e Vitória, por 3 a 0.

Nesta quinta-feira, os jogadores atleticanos participaram de treinamento no estádio Independência. A atividade comandada pelo técnico interino Rodrigo Santana não teve a presença do meia Cazares, que sofre com uma lesão na coxa esquerda. O colombiano segue tratamento e não deve jogar no sábado.

A tendência é a de que Santana promova três mudanças na escalação do time. O zagueiro Réver deve voltar à equipe titular (no lugar de Léo Silva), enquanto Vinícius fica com a vaga de Cazares. No lugar do volante Adílson, suspenso, o favorito a atuar é Zé Welison.

O Atlético-MG divulgou uma nota nesta quinta-feira na qual revelou que 21.229 ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, no Independência. De acordo com a assessoria do clube, restam apenas ingressos dos portões 2, 4, 5 e 9. O valores das entradas (inteiras) variam de R$ 120 a R$ 300. A venda prossegue até o sábado.