Substituto de Lucas Lima, Jean Mota crava 'G3' como meta do Santos no Brasileiro

O meia Jean Mota terá nova chance de ser titular do Santos diante Fluminense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Preterido nas últimas partidas pelo técnico Dorival Júnior, que optou por Vecchio na vaga do lesionado Vitor Bueno, o jogador ganhou a oportunidade com a ida de Lucas Lima para a seleção brasileira.

"Todos os jogos são importante, mas esse bom para eu me firmar e ganhar mais confiança", declarou Jean Mota nesta terça-feira. "O Lucas Lima é um ótimo jogador, muito importante para nós, mas podemos substituí-lo bem. Já ganhamos sem ele."

Com Lucas Lima e Vitor Bueno "intocáveis", esta será uma rara oportunidade para Jean Mota e Vecchio atuarem juntos. E eles prometem levar a campo o entrosamento dos treinamentos, uma vez que costumam trabalhar juntos na equipe reserva.

"O entrosamento é bom. A gente vem treinando bastante, e isso facilita. O Vecchio fez a função do Vitor Bueno contra o Internacional e foi bem, mas acho que eu sou mais rápido que ele e tenho mais resistência. Ele é mais cadenciado. Então, eu devo ficar na (posição) do Bueno e ele na do Lucas Lima", explicou Jean Mota.

O jogador ainda traçou os planos do Santos para o restante do Brasileirão e não quis saber de se contentar com uma das novas vagas da competição para a Libertadores. Ele quer que o time termine pelo menos entre os três primeiros do campeonato, para fugir da fase preliminar no torneio continental.

"Nosso foco é estar entre os três, pois lá não tem repescagem. Temos totais condições de conseguir isso. Temos que ir passo a passo para conseguir ficar nessa posição e até pensar em título", projetou.

Confira a lista de relacionados do Santos para esta quarta:

Goleiros: John e Vanderlei

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas: Emiliano Vecchio, Jean Mota, Léo Cittadini, Elano, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia e Yuri

Atacantes: Joel, Copete, Paulinho, Ricardo Oliveira, Rodrigão e Walterson