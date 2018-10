Substituto de Martín Silva, Fernando Miguel projeta 'grande partida' pelo Vasco

Na luta para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco não poderá contar com o goleiro Martín Silva em seus dois próximos jogos pela competição. O jogador foi convocado para defender a seleção do Uruguai nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, ambos na Ásia, e com isso se tornou desfalque confirmado na equipe comandada pelo técnico Alberto Valentim.

Substituto do titular, Fernando Miguel está confiante de que poderá ocupar o lugar do atleta uruguaio com sucesso já a partir desta terça-feira, quando o time vascaíno terá pela frente o Botafogo, às 21 horas, no Engenhão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

"O torcedor pode esperar muita motivação e muito comprometimento da minha parte. Vou procurar corresponder à altura do que Vasco da Gama espera e necessita de um goleiro. É um clube de ponta, então quem entra em campo com essa camisa precisa corresponder às expectativas. Espero fazer uma grande partida para junto com a equipe sair de campo festejando a conquista do resultado que mais nos interessa: a vitória", afirmou o goleiro de 23 anos, em declarações reproduzidas nesta segunda-feira pelo site oficial do Vasco.

Depois do clássico desta terça, o desafio seguinte da equipe cruzmaltina será contra o Cruzeiro, no domingo, às 16 horas, em São Januário. Escolhido para ocupar a vaga de Martín Silva nestes dois duelos, Fernando Miguel chegou ao time carioca no final do primeiro semestre deste ano, após cinco temporadas atuando pelo Vitória, da Bahia, mas o confronto desta terça já será a sua sétima partida pelo time principal vascaíno.

"Se trata de um momento importante para o Vasco. O fundamental é todos estarem voltados para um único pensamento, que é reverter esse momento que o clube está passando dentro da competição. Esperamos fazer um bom jogo dentro do estádio do Botafogo para conquistarmos o resultado positivo e subirmos na tabela. Queremos sair de vez desse momento conturbado e dessa briga contra o rebaixamento", projetou o goleiro, que fez o seu último jogo oficial no dia 13 de junho, quando enfrentou o Internacional, em Porto Alegre, onde os donos da casa venceram por 3 a 1.

O Vasco é o atual 17º colocado do Brasileirão, encabeçando a zona de rebaixamento, com 30 pontos, enquanto o Botafogo vem pouco acima na tabela, em 12º, com 33 pontos.