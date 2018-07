Substituto de Mata, Salah festeja chegada ao Chelsea

LONDRES - Contratado para ocupar o lugar aberto por Juan Mata, que acaba de ser contratado pelo Manchester United, o meia-atacante Mohamed Salah assinou neste domingo um contrato de cinco anos e meio com o Chelsea. O jogador egípcio, que vestirá a camisa 15 no time de Londres, comemorou a sua chegada ao novo clube após ser adquirido junto ao Basel, da Suíça.

"Estou muito feliz por assinar com o Chelsea, um clube tão grande no mundo. Espero poder fazer os torcedores do Chelsea felizes e ter uma boa carreira no clube nestes muitos anos que terei pelas frente no time", afirmou o novo reforço, de apenas 21 anos de idade.

Oficializado como reforço, Salah é o primeiro egípcio a ser contratado pelo Chelsea e agora tenta justificar a condição de promessa do futebol do seu país. Ele participou do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Londres, pela seleção do Egito, e estava no Basel desde 2012, ano em que também foi eleito o talento mais promissor do futebol do seu continente pela Confederação Africana de Futebol.

Salah acabou chamando a atenção do Chelsea, porém, principalmente por ter atuado com destaque contra o time inglês em dois recentes confrontos da Liga dos Campeões da Europa, nos quais o Basel venceu por 2 a 1 e 1 a 0, com o egípcio marcando um gol em cada partida.