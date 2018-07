Substituto de Neymar no Barcelona, Dembélé passa bem após cirurgia

O Barcelona informou nesta terça-feira que o jovem atacante Ousmane Dembélé passa bem após ser submetido a cirurgia realizada na perna esquerda, no começo do dia. O jogador de apenas 20 anos foi contratado para substituir Neymar no clube catalão, mas sofreu grave lesão no fim de semana e só poderá voltar a jogar em 2018.

Dembélé sofreu uma ruptura no tendão do bíceps femoral do músculo esquerdo na vitória sobre o Getafe no sábado, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol. O francês sofreu a contusão ainda aos 28 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Deulofeu. Após ser reavaliado neste domingo, detectou-se a ruptura e a necessidade de cirurgia.

O procedimento foi realizado pelo médico Sakari Orava, na Finlândia, com a participação de Ricard Pruna, médico do Barcelona. De acordo com o clube, a operação foi bem-sucedida. Dembélé fazia apenas seu terceiro jogo com a camisa do time espanhol quando sofreu a dura lesão.

O atacante francês foi contratado junto ao Borussia Dortmund por 105 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões) e assinou um contrato de cinco temporadas com o time espanhol. O acordo prevê ainda o pagamento de outros bônus variáveis que podem fazer a transação chegar a 147 milhões de euros.

Trata-se da grande aposta do Barcelona ao perder Neymar, depois que o Paris Saint-Germain pagou os 222 milhões de euros de sua multa contratual, valor que tornou o negócio uma transação recorde na história do futebol.