Substituto de Pablo, Pedro Henrique espera ano especial no Corinthians

O zagueiro Pedro Henrique deverá ser o substituto de Pablo na última partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro, diante do Sport, domingo, na Ilha do Retiro. Titular ao longo da temporada, Pablo não acertou a renovação contratual e está de saída do clube.

+ Corinthians inicia venda de grama da Arena nesta quarta-feira

+ Depois de Zizao, Corinthians pode ter mais um chinês em 2018

“Venho esperando há um tempo e trabalhando para isso (uma vaga na equipe titular) quieto e firme. Quando recebia as oportunidades, dava o meu máximo, o meu melhor ali. Então é dar continuidade ao trabalho e focar ainda mais para que o ano que vem seja especial”, disse o jogador ao site do clube.

Durante a vitoriosa campanha do Brasileirão, Pedro Henrique atuou em 20 das 37 partidas do Corinthians. Para o ano que vem, o clube estuda a contratação de outro defensor – Marllon, da Ponte Preta, é um dos alvos da diretoria.

Contra o Sport, o treinador não poderá contar com Camacho, Clayson, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto. Todos os quatro atletas estão suspensos porque receberam o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena Corinthians.