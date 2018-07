Substituto de Robinho, Gabriel vai completar 100 jogos pelo Santos

Enquanto o Santos não realiza uma contratação de peso para substituir Robinho, o técnico Dorival Junior já encontrou seu substituto na prática: Gabriel. Titular desde que Robinho não renovou seu contrato (ainda com o treinador Marcelo Fernandes) e grande promessa do Santos após a saída de Neymar, o atacante de 18 anos afirma que é impossível ocupar o espaço de Robinho. "É uma honra (jogar no lugar de Robinho), um trabalho árduo, mas eu sempre digo que ninguém vai substituir o Robinho", disse o atacante em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Gabriel vai completar 100 jogos com a camisa do Santos neste domingo, no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. "Altos e baixos acontecem na vida de todo mundo, ainda mais no futebol. Fui para a Seleção sub-20, perdi espaço e, quando voltei, batalhei bastante. A estreia, meu primeiro gol e o título paulista foram marcantes para mim. Estou muito contente por esses 100 jogos e espero que tenha mais", afirmou.

Com a chegada do técnico Dorival Júnior, o atacante afirma que a equipe passou a realizar mais treinos táticos. "É pouco tempo, mas tenho aprendido muto com ele (Dorival Júnior). Com o Dorival a gente treina mais taticamente", disse o atacante.