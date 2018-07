Substituto de Rogério Ceni, Dorival Junior pede apoio da torcida do São Paulo

A primeira mensagem do novo técnico do São Paulo, Dorival Junior, à torcida foi um pedido de apoio. Em vídeo para a assessoria de imprensa do clube, o substituto de Rogério Ceni pediu a colaboração de todos para "recolocar o São Paulo no caminho das vitórias".

"Alô, torcida são-paulina. Quero agradecer o apoio e o carinho que tenho recebido nos últimos dias. E dizer que conto com todos vocês para que possamos colocar o São Paulo novamente no caminho das vitórias e de conquistas. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus", afirmou o treinador, na tarde desta quinta-feira.

Dorival assume a equipe na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Assumir equipes sob risco de queda tem sido frequente na carreira de Dorival, demitido do Santos no mês passado. Em 2015, ele assumiu o time da Vila na 17ª posição e conseguiu erguê-lo para a 7ª. Um ano antes, livrou o Palmeiras. Iniciou o trabalho em setembro, com o time em 16º, e se salvou na última rodada, conservando a posição.

Por conta de problemas familiares, Dorival Junior será apresentado somente na segunda-feira. No clássico diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro, a equipe será dirigida pelo auxiliar Pintado.