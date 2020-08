Substituto de Sergio Ramos, Militão exibe confiança no Real Madrid: 'Estou aqui'

Provável substituto de Sergio Ramos no jogo de volta das oitavas de finais da Liga dos Campeões contra o Manchester City, o brasileiro Éder Militão espantou a timidez e exibiu confiança para substituir à altura um dos principais jogadores do Real Madrid. O duelo está marcado para a próxima sexta-feira, na Inglaterra.

Militão, que recentemente ganhou elogios do técnico Zinedine Zidane, deve ocupar o lugar de Sergio Ramos na zaga, já que o capitão da equipe cumprirá suspensão por ter sido expulso no jogo de ida, na Espanha. Em entrevista ao jornal espanhol "As", o defensor brasileiro disse que o elenco pode confiar nele.

"É a grande oportunidade para mostrar que podem contar comigo para partidas fáceis e difíceis. Não teremos nosso capitão, mas eu estou aqui. Vou fazer uma ótima partida. Podem confiar em mim. Vamos sair vitoriosos", garantiu Militão.

Como perdeu a partida de ida, antes da paralisação em virtude da pandemia, por 2 a 1, em casa, o Real Madrid terá de vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final ou triunfar por uma diferença de um gol a partir de 3 a 2.

"Espero uma partida incrível. Até me imagino fazendo meu primeiro gol (com a camisa do Real Madrid) em Manchester, o da vitória, de cabeça", projetou o confiante Militão, que atuou em 19 partidas nesta temporada pelo time madrilenho.