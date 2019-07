Bruno ganha nova chance e diz que Inter não será defensivo contra o Palmeiras

Substituto do lesionado Zeca na lateral direita do Internacional, o experiente Bruno, de 33 anos, afirma que a equipe gaúcha irá ao Allianz Parque para jogar por uma vitória diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30. O confronto é o primeiro do mata-mata entre os times pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"Lógico que não vamos ficar só atrás, se defendendo. A gente tem uma equipe qualificada e vai sentir no decorrer do jogo, mas vamos para jogar, marcar forte. É a característica do nosso time", ressaltou o jogador, que estava no Bahia e foi contratado no início da temporada pelo clube do Beira-Rio.

Antes de ir para o time baiano, Bruno atuou por muitos anos no São Paulo e se disse acostumado a enfrentar o adversário desta quarta-feira. "Não é de hoje que conheço o Palmeiras, já joguei contra muitas vezes, mas temos de ser inteligentes e procurarmos nos impor para decidir em Porto Alegre", apontou o lateral, em entrevista coletiva.

Será apenas a 13ª participação do jogador pelo clube no ano. Zeca, titular da equipe do técnico Odair Hellmann, teve constatada uma lesão na coxa direita durante o treino do time na manhã desta segunda-feira.

De acordo com o departamento médico do Internacional, Zeca só deve retornar aos jogos em três semanas, ficando de fora de compromissos válidos ainda pelo Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.