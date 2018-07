Substituto na zaga suíça, Djourou prevê jogo equilibrado com a Suécia nas oitavas

A Suíça voltou aos treinos neste sábado depois de dois dias de descanso, em preparação para o jogo contra a Suécia, nesta terça-feira, às 11 horas (de Brasília), em São Petersburgo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Provável substituto de Fabian Shar (suspenso pelo segundo cartão amarelo) na zaga, Johan Djourou prevê confronto equilibrado. "A Suécia está certamente ao nosso alcance. Este é um jogo de 50% de possibilidade para cada lado".

O defensor é favorito para ser titular da equipe. Pesam a seu favor a experiência, a altura e a força física para enfrentar os grandalhões suecos. "Estou pronto", disse Johan Djourou, de 31 anos, 1,92 metro, e 74 jogos com a camisa da Suíça.

O marfinense naturalizado suíço iniciou a atividade deste sábado sentado na arquibancada, junto com o restante do grupo de jogadores, que tirou fotos com jovens das categorias de base do FC Lada Togliatti, time da cidade onde se concentram. Mas também houve trabalho sério, já que a partida vale vaga para as quartas de final, fase que a Suíça não chega desde 1954.

Para Johan Djourou, um dos principais jogadores da Suécia é o volante Albin Ekdal, com quem jogou por dois anos no Hamburgo, da Alemanha, entre 2015 e 2017. "Ele é bom demais", elogiou o zagueiro, que procura clube após romper com o Antalyaspor, da Turquia.

Além da ausência de Fabian Shar na defesa, a Suíça também estará desfalcada do capitão e lateral-direito Stephan Lichtsteiner. O técnico Vladimir Petkovic ainda não definiu o substituto.