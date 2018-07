Substituto, Vitor exibe confiança no Atlético-PR Escolhido para preencher a vaga do suspenso Chico no Atlético-PR na partida do próximo domingo, contra o Ceará, no Castelão, no próximo domingo, o volante Vitor exibiu bastante confiança, nesta sexta-feira, de que conseguirá ajudar o seu time a conquistar uma vitória na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.