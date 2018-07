Sucesso de Coutinho e Firmino cresceu com a chegada de Jurgen Klopp

O treinador Jürgen Klopp deixou seu ano sabático de lado em outubro de 2015 para assumir o Liverpool, após a saída de Brendan Rodgers. Logo de cara, ele levou o time à final da Liga Europa, perdendo a decisão para o Sevilla, em disputa na Basileia, Suíça.

Enquanto Rodgers pregava um estilo mais paciente, com obsessão pela posse de bola, o alemão trabalha muito nos contra-ataques e na pressão sobre o adversário. A mudança foi tão brusca que, logo nos seus primeiros meses no clube, diversos jogadores sofreram com lesões musculares tanto que corriam. Neste ano, até a 11.ª rodada, o time era o que mais corria, desarmava e finalizava na Premier League.

Sua presença no vestiário é vista pelos jogadores como fundamental para o sucesso da equipe, principalmente pela mentalidade vencedora, como explicam dois membros do “Samba Boys” em conversa com o Estado.

“Klopp tem me ajudado bastante. Ele tem um estilo parecido ao do Tite, gosta de ver a equipe atacar com a mesma intensidade que defende. Dentro de campo, ele deixa a gente bem à vontade para se movimentar, se sentir importante no elenco e entrar com confiança na partida”, diz Philippe Coutinho, que marcou cinco gols e deu seis assistências nas 11 primeiras rodadas do Campeonato Inglês – o Liverpool ocupa posição no alto da tabela.

Outro que está em alta com o ex-comandante do Borussia Dortmund é Firmino. O jogador, que na maioria das vezes é centroavante, não guarda posição no setor ofensivo. Ele também contribui para a boa fase da equipe com gols e assistências. Para ele, o fato de o técnico o conhecer da época do Hoffenheim, quando se enfrentavam pelo Campeonato Alemão, está sendo positiva. “O meu período de adaptação começou com o treinador anterior, mas, sem dúvida, por Klopp já conhecer o meu futebol e estilo, acelerou bastante o processo e me deu uma segurança maior.”

Sempre vibrante na lateral do campo e conhecido pelo temperamento forte, o treinador já ganhou a confiança da fanática torcida do Liverpool. Fato que até gerou uma solicitação inusitada em uma coletiva de imprensa, aos jornalistas. O alemão pediu para que os torcedores parassem de gritar seu nome durante as partidas.

“Nesta temporada, temos de criar boa atmosfera. Mas, por favor, não cantem meu nome antes que o jogo esteja decidido. Imediatamente começam a cantar ‘Jürgen Klopp’. É como se estivessem comemorando um pênalti antes de ele ser cobrado. Eu não jogo.”

Assim, os torcedores terão de entoar o tradicional ‘You’ll Never Walk Alone’ (você nunca caminhará sozinho) ao Liverpool.