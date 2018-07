Sucesso em campo não ameniza crise financeira do Santos

Segundo os dirigentes, várias receitas foram superestimadas pela gestão anterior. A principal delas foi com a venda de atletas, que ficou aquém das expectativas. O lucro esperado era de R$ 29 milhões com as negociações, mas, de acordo com o balancete do primeiro semestre, só entraram R$ 12,5 milhões nos cofres do clube.

A falta de patrocínio na camisa também pesou no resultado ruim. Dos R$ 16 milhões estimados, o clube conseguiu apenas R$ 4,7 milhões com acordos pontuais. Os dirigentes afirmam que o déficit já era esperado e que o clube deve ficar no azul apenas em dois ou três anos.