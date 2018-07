Sudão vence e avança às quartas da Copa Africana

Com o triunfo, Sudão chegou aos quatro pontos, mesmo número de Angola, mas levou vantagem no saldo de gols (0 a -1). Assim, os sudaneses garantiram a segunda colocação no grupo e enfrentarão a Zâmbia, primeira colocada do Grupo A, na próxima fase.

A outra classificada do Grupo B foi Costa do Marfim. Com a vitória desta segunda-feira, a seleção do atacante Didier Drogba chegou aos nove pontos, fechando a primeira fase com 100% de aproveitamento e na liderança da chave. Na próxima fase, o adversário será Guiné Equatorial, que sedia o torneio ao lado do Gabão.

Nesta segunda-feira, Angola precisava apenas de um empate para se garantir nas quartas de final, mas acabou sendo derrotada pelos marfinenses por 2 a 0, com gols de Eboué e Wilfried. No mesmo horário, Sudão venceu por 2 a 1 Burkina Faso, com dois gols de El-Tahir - Dagano descontou -, e garantiu a vaga.

As partidas das quartas de final entre Zâmbia e Sudão, e Costa do Marfim e Guiné Equatorial serão disputadas neste sábado. Nesta terça e quarta-feira saem os classificados dos Grupos C e D.