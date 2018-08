Suécia anuncia renovação do contrato de técnico até 2022

A Associação Sueca de Futebol anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do técnico Jan Andersson, em um reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido, o que inclui a campanha na Copa do Mundo da Rússia, em que a seleção sueca foi eliminada nas quartas de final. Agora, então, o vínculo passa a ser válido até 2022.

"Eu tinha um contrato que durou dois anos, mas já concordamos com uma extensão para continuar trabalhando a longo prazo. Estou muito satisfeito com os meus colegas em toda a equipe e com o papel que tenho na seleção sueca. Estou muito animado com isso e com muita fome de trabalhar nessa função", afirmou.

Andersson, de 55 anos, está à frente da seleção da Suécia desde junho de 2016. E conseguiu uma classificação surpreendente à Copa do Mundo, pois a equipe deixou para trás a Holanda, que caiu no seu grupo, e também a Itália, na repescagem das Eliminatórias Europeias.

E a Suécia teve bom desempenho na Rússia, avançando em primeiro lugar na chave que contava com Alemanha, México e Coreia do Sul, e depois superando a Suíça nas oitavas de final, antes de cair para a Inglaterra nas quartas.

A renovação do contrato de Anderson foi anunciada durante a convocação da seleção para os primeiros compromissos após a Copa do Mundo. A equipe vai encarar a Áustria em amistoso, em 6 de setembro, e estreará na Liga das Nações, diante da Turquia, quatro dias depois.

A lista divulgada por Andersson tem três novatos em comparação ao time que foi chamado para a Copa do Mundo: os meio-campistas Ken Sema e Sam Larsson e o atacante Robin Quaison.