Suécia bate Portugal nos pênaltis e é campeã europeia sub-21 pela primeira vez

A vitória selou a surpreendente campanha da seleção escandinava, que nunca havia sido campeã europeia da categoria. O melhor resultado até então havia sido a segunda colocação de 1992, quando caiu na decisão diante da Itália. Já Portugal perdeu a chance de faturar o torneio pela primeira vez em sua segunda decisão, já que em 1994 caiu também para os italianos na final.

A decisão desta terça-feira foi bastante truncada durante os 120 minutos, mas nos pênaltis Carlgren se destacou. O goleiro pegou a cobrança de Ricardo Esgaio, viu José Sá espalmar a de Khalili, mas voltou a aparecer no quinto chute de Portugal, quando William Carvalho bateu fraco e ele pulou para garantir o título.

A Suécia se tornou o décimo país a faturar o Europeu Sub-21. A maior vencedora continua sendo a Itália, com cinco troféus. As duas últimas edições, no entanto, haviam ficado com a Espanha, segunda maior vencedora com quatro títulos. Inglaterra, União Soviética e Holanda, com dois cada, além de Iugoslávia, França, República Checa e Alemanha, todos com um, são os outros campeões.