Suécia derrota Dinamarca em amistoso; Islândia goleia a Indonésia

Nestes primeiros dias do ano da Copa do Mundo da Rússia, três países nórdicos aproveitaram as pausas em suas ligas nacionais para realizar amistosos de preparação para o torneio. Dois deles se enfrentaram, e a Suécia derrotou a Dinamarca por 1 a 0. Já a Islândia passeou diante da Indonésia e fez 6 a 0.

As três seleções atuaram com equipes alternativas, compostas quase que exclusivamente por atletas que jogam em suas ligas nacionais, paralisadas em meio ao rigoroso inverno local. No duelo entre Suécia e Dinamarca, foi Gustaf Nilsson que definiu a favor dos suecos. Curiosamente, o jogador atua na liga dinamarquesa, no Silkeborg IF.

Já a Islândia teve facilidade para passar pela Indonésia e contou com dia inspirado de seu setor ofensivo. Andri Bjarnason, Kjartan Finnbogason, Ottar Karlsson, Tryggvi Hrafn Haraldsson, Hjörtur Hermannsson e Holmar Örn Eyjolfsson foram os responsáveis por construir a goleada.

A Dinamarca está no Grupo C da Copa do Mundo da Rússia, ao lado de França, Austrália e Peru. A Islândia integra a chave D, com Argentina, Croácia e Nigéria. Já a Suécia está no Grupo F, que conta também com Alemanha, México e Coreia do Sul.