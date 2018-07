Suécia e Alemanha empatam sem gols em amistoso

Nenhum dos times conseguiu uma finalização até os 36 minutos, quando Bastian Schweinsteiger chutou de fora da área e o goleiro sueco Andreas Isaksson espalmou.

O time da casa teve somente uma boa chance no primeiro tempo, após boa jogada pela esquerda de Christian Wilhelmsson que terminou com uma finalização errada de Ola Toivonen.

No segundo tempo, os alemães tiveram mais oportunidades e as desperdiçaram com Sami Khedira e Toni Kroos.