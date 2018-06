Suécia é convocada para a Copa sem Ibrahimovic e herói da classificação

A Suécia foi mais uma seleção a anunciar nesta terça-feira a convocação para a Copa do Mundo deste ano. Como o Brasil e alguns outros países, os suecos decidiram revelar a lista final de 23 nomes que viajarão para a Rússia, e não uma relação prévia com mais atletas.

Como já havia sido divulgado, Zlatan Ibrahimovic está mesmo fora do Mundial. Principal jogador do futebol sueco, ele havia se aposentado da seleção após a Eurocopa de 2016, mas deixou no ar a possibilidade de voltar atrás para disputar a terceira Copa de sua carreira.

O sueco chegou a dizer que estaria no Mundial se quisesse, mas viu a federação de futebol de seu país anunciar que ele estava fora dos planos do técnico Jan Andersson. Nesta terça, a lista comprovou a ausência do atacante de 36 anos, do Los Angeles Galaxy, na Rússia.

Mas Ibrahimovic não será a única ausência sentida pela Suécia na Rússia. Grande herói da classificação do país para a Copa, o meio-campista Jakob Johansson, do AEK Atenas, da Grécia, ficou de fora graças a uma grave lesão.

Johansson foi o personagem do duelo diante da Itália, na repescagem das Eliminatórias Europeias para o Mundial. No primeiro jogo, marcou o gol da vitória sueca por 1 a 0. No segundo, viu seu país segurar o empate por 0 a 0 que o garantiu na Copa e eliminou os italianos, mas deixou o campo com uma ruptura no ligamento do joelho, que o deixou de fora da lista que vai à Rússia.

Antes de viajar para a Copa, a Suécia se despede da torcida local com dois amistosos, contra a Dinamarca, dia 2 de junho, em Estocolmo, e o Peru, dia 9, em Gotemburgo. A seleção está no Grupo F do Mundial, ao lado de Alemanha, México e Coreia do Sul, adversária da estreia dia 18 de junho, em Nijni Novgorod.

Confira a lista de 23 convocados da Suécia para a Copa:

Goleiros: Karl-Johan Johnsson (Guingamp-FRA), Kristoffer Nordfeldt (Swansea), Robin Olsen (Copenhagen-DIN).

Defensores: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar-RUS), Filip Helander (Bologna), Pontus Jansson (Leeds), Emil Krafth (Bologna), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea).

Meio-campistas: Viktor Claesson (Krasnodar-RUS), Jimmy Durmaz (Toulouse-FRA), Albin Ekdal (Hamburgo), Emil Forsberg (RB Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone-ITA), Gustav Svensson (Seattle Sounders).

Atacantes: Marcus Berg (Al Ain-EAU), John Guidetti (Alavés-ESP), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren-BEL), Ola Toivonen (Toulouse-FRA).