Suécia e Croácia levam multa da Fifa por exibirem marca de outras empresas

A Fifa anunciou nesta sexta-feira mais duas multas às federações da Suécia e da Croácia. As duas entidades foram punidas novamente por exibirem marca de patrocinador não autorizado pela Fifa em seus uniformes em jogos da Copa do Mundo da Rússia. Ambas as federações de futebol já haviam sido punidas pelo mesmo motivo.

+ Fifa multa Federação Croata por uso ilegal de propaganda durante jogo

+ Fifa adverte croata por comemoração pró-Ucrânia após classificação para semifinal

+ Jogador da Dinamarca é ameaçado de morte após perder pênalti

Suecos e croatas foram multados em 50 mil francos suíços (cerca de R$ 193 mil). Anteriormente, ambas as entidades haviam desembolsado 70 mil francos suíços (R$ 271 mil) como punição pela mesma causa. As duas seleções exibiram anteriormente e também novamente marca de patrocinadores não autorizados em suas meias.

"A Federação de Futebol da Suécia infringiu o Regulamento de Mídia e Marketing e o Regulamento de Equipamentos da Fifa. Em particular, e apesar de ter sido avisado anteriormente para impedir a atividade que levou à nova punição, que gerou a sanção aplicada no dia 6 de julho, um membro da seleção nacional da Suécia exibiu marca comercial não autorizada em seu equipamento esportivo durante o jogo contra a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo", informou a Fifa.

O mesmo aconteceu com Federação de Futebol da Croácia. A punição anterior, contudo, aconteceu no dia 5 de julho. E a mais recente ocorreu na semifinal contra a seleção inglesa, pela semifinal.

O time sueco, eliminado nas quartas de final, já deixou a Rússia. Já os croatas vão disputar a final da Copa, no domingo, contra a França em Moscou.