Suécia e Ucrânia completam as 24 seleções da Eurocopa

O quadro com as 24 seleções participantes da Eurocopa de 2016, na França, está completo. Nesta terça-feira, Suécia e Ucrânia foram os dois últimos países a conquistarem a classificação, mesmo fora de casa, na repescagem das Eliminatórias. Os suecos passaram pelo clássico da Escandinávia contra a Dinamarca e os ucranianos eliminaram a Eslovênia.

Em Copenhague, o grande nome do jogo só poderia ser o do sueco Zlatan Ibrahimovic. Mais uma vez decisivo, o atacante do Paris Saint-Germain marcou os dois gols do seu time no empate por 2 a 2. Como havia ganhado em casa por 2 a 1, no último sábado, a Suécia avançou.

A situação para os suecos ficou muito boa logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Em cobrança ensaiada de escanteio pelo lado direito, Kallstrom cruzou para Ibrahimovic aparecer entre a marcação e abrir o placar. A classificação foi praticamente garantida aos 30 da segunda etapa. Em cobrança de falta, o atacante do Paris Sanit-Germain bateu com categoria no ângulo de Schmeichel, que nada pôde fazer.

Precisando fazer quatro gols para se classificar, a Dinamarca chegou a reagir, mas não o suficiente para tirar a vaga da Suécia. Poulsen e Vestergaard marcaram aos 36 e 45 minutos do segundo tempo.

No outro duelo da repescagem, a Ucrânia sofreu contra a Eslovênia, em Maribor. Na ida, em Lviv, os ucranianos aproveitaram o fator casa e ganharam por 2 a 0. Nesta terça-feira, os eslovenos foram para cima e conseguiram abrir o placar logo aos 11 minutos com o zagueiro Bostjan Cesar. Tinham muito tempo para fazer mais um e irem, aos menos, para a prorrogação.

No entanto, os donos da casa mostraram muito nervosismo em campo e não conseguiram igualar o confronto. Miso Brecko foi expulso no final da partida e, para acabar de vez com qualquer esperança eslovena, Andriy Yarmolenko empatou o jogo nos acréscimos e garantiu a vaga para a Ucrânia.

Com as classificações, Suécia e Ucrãnia se juntam a outras 22 seleções que estão garantidas no torneio: França (anfitriã), Inglaterra, República Checa, Islândia, Áustria, Irlanda do Norte, Portugal, Espanha, Suíça, Itália, Bélgica, País de Gales, Romênia, Albânia, Alemanha, Polônia, Rússia, Eslováquia, Croácia, Turquia e Hungria.

POTES - Mais cedo nesta terça-feira, a Uefa anunciou a formação dos potes do sorteio que será realizado no dia 12 de dezembro, em Paris. Os 24 times foram divididos em quatro potes, sendo que cada grupo terá um país de cada pote. Um possível "grupo da morte" teria, além de um dos cabeças de chave, também Itália, Suécia e Turquia. Por outro lado, uma chave pode ter, por exemplo, Bélgica, Ucrânia, Hungria e Irlanda do Norte.

Confira os potes:

POTE 1 - França (dona da casa), Espanha, Alemanha, Inglaterra, Portugal e Bélgica

POTE 2 - Itália, Suíça, Croácia, Áustria, Rússia e Ucrânia

POTE 3 - República Checa, Suécia, Polônia, Romênia, Eslováquia e Hungria

POTE 4 - Turquia, Irlanda, Islândia, País de Gales, Albânia e Irlanda do Norte