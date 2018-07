Suécia fará o clássico com a Dinamarca na repescagem da Euro

Ligadas por uma ponte sobre o estreito de Öresund, Suécia e Dinamarca serão adversárias no playoff que vai definir as últimas quatro equipes classificadas para a edição de 2016 da Eurocopa, a primeira que vai contar com a participação de 24 times. O confronto é o mais aguardado dentre os quatro sorteados neste domingo.

Fora das últimas duas Copas do Mundo, a Suécia despencou no ranking mundial e hoje é apenas a 45.ª colocada. Mas conta com um dos melhores jogadores do mundo, Zlatan Ibrahimovic, que quer jogar a Eurocopa em "casa", uma vez que ele atua pelo Paris Saint-Germain, na França, país que vai sediar o torneio.

A partida de ida vai ser na Suécia, entre os dias 12 e 14 de novembro - a data exata ainda será definida. A volta vai acontecer na Dinamarca, logo em seguida, entre 15 e 17 do mês que vem.

Presente na última Copa do Mundo, a Bósnia-Herzegovina foi sorteada para jogar contra a Irlanda. A Ucrânia vai repetir contra a Eslovênia um confronto que já ocorreu nos playoffs da Eurocopa de 2000 - na ocasião, a Eslovênia venceu. Por fim, a Noruega joga contra a Hungria. Eslovênia, Irlanda e Hungria decidem em casa.

Vinte times já estão classificados para a Eurocopa: França (dona da casa), Albânia, Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Inglaterra, Alemanha, Islândia, Itália, Irlanda do Norte, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Eslováquia, Espanha, Suíça, Turquia e País de Gales.

A principal ausência na competição será a Holanda, eliminada como quarta colocada do seu grupo nas Eliminatórias. A Grécia ficou pelo caminho como última da sua chave. De resto, dentre os países que já jogaram o torneio, só Bulgária, Letônia, Escócia e Sérvia, não se classificaram nem mesmo à repescagem.