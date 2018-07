Suécia obtém empate com Alemanha após desvantagem de 4 x 0

Miroslav Klose marcou duas vezes nos primeiros 15 minutos, antes de Per Mertesacker fazer 3 x 0 na partida que contou com as presenças da chanceler alemã, Angela Merkel, e do primeiro-ministro sueco, Fredrik Reinfeldt.

Os gols de Klose levam o atacante a 67 pela seleção, a apenas um do artilheiro recordista com a camisa alemã, Gerd Mueller.

O meia Mesut Ozil ainda fez o quatro gol aos 11 minutos do segundo tempo, aproveitando cruzamento de Thomas Mueller.

O capitão sueco Zlatan Ibrahimovic iniciou a reação com uma bonita cabeçada. Os outros gols foram marcados por Mikael Lustig, Johan Elmander e Rasmus Elm.

A Alemanha lidera o grupo com 10 pontos em quatro partidas, enquanto a Suécia está em segundo, com sete pontos em três jogos.

(Por Erik Kirschbaum)