Suécia vai à repescagem em Eliminatória da Euro; Rússia se garante

Zlatan Ibrahimovic deu sua contribuição e a Suécia fez a lição de casa, ao vencer a Moldávia nesta segunda-feira. Mas não foi o suficiente para garantir a vaga direta da seleção sueca na Eurocopa 2016. A equipe de Ibrahimovic terá que disputar a repescagem porque a Rússia também venceu nesta rodada final das Eliminatórias e buscou a segunda vaga direta do Grupo G na competição continental.

Os russos chegaram aos 20 pontos e garantiram a segunda posição da chave ao derrotarem Montenegro por 2 a 0, com gols de Oleg Kuzmin e Alexander Kokorin, em cobrança de pênalti. O primeiro posto já pertencia à surpreendente seleção da Áustria, que garantiu sua vaga direta na Euro com antecedência. Neste segunda, os austríacos superaram Liechtenstein por 3 a 0, com dois gols de Marc Janko e um de Marko Arnautovic.

Jogando em Solna, a Suécia contou com o apoio da torcida para fazer sua parte na briga pela classificação. E Ibrahimovic deixou a tarefa mais fácil ao receber lançamento pela direita, driblar o goleiro e abriu o placar, aos 24 minutos de jogo. No início do segundo tempo, ele quase repetiu a dose. Desta vez, o goleiro se antecipou, mas tirou mal e Erkan Zengin bateu de cobertura, assegurando a vitória sueca.

Com o triunfo, a Suécia alcançou os 18 pontos, insuficiente para superar a Rússia na tabela. Somente um tropeço dos russos daria a vaga direta aos suecos na Euro. Com estes resultados, a Suécia terá que disputar a repescagem, que contará com oito seleções. Elas farão quatro confrontos, de ida e volta, ainda não definidos. Somente os quatro vencedores avançam à Eurocopa. Estas partidas serão disputadas entre os dias 12 e 17 de novembro.