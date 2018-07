Suécia vence e avança na Copa do Mundo Feminina

Com a vitória, as suecas mantiveram a campanha perfeita na competição, já que na primeira fase, a equipe liderou o Grupo C, com três vitórias. Agora, vai enfrentar o Japão, que surpreendeu ao eliminar a Alemanha no sábado, com uma vitória por 1 a 0 na prorrogação. O duelo será disputado em Frankfurt, na quarta-feira.

Já a Austrália encerrou a sua participação na Copa do Mundo Feminina de Futebol com duas vitórias e duas derrotas. Na primeira fase, a equipe avançou em segundo lugar no Grupo D, com duas vitórias e uma derrota para a seleção brasileira, por 1 a 0.

Na partida deste domingo, a Suécia começou melhor e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com um chute cruzado de Sjogran, após passe de Schelin. O segundo gol sueco saiu aos 16 minutos. Sjogran cruzou para Dalkvist, de cabeça, ampliar para 2 a 0.

A Austrália, porém, reagiu ainda no primeiro tempo e fez o seu gol aos 40 minutos, em finalização de Perry da entrada da área. Mas a Suécia definiu a sua vitória logo aos sete minutos da etapa final ao marcar o seu terceiro gol na partida com Schelin, definindo a vitória por 3 a 1 e a classificação para as semifinais da Copa do Mundo Feminina de Futebol.

Ainda neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), a seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos em Dresden, pelas quartas de final. O vencedor do duelo vai enfrentar a França, que eliminou a Inglaterra, nas semifinais da competição.