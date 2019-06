Suécia x EUA: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

Duas das favoritas ao título, Suécia e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Stade Océane, na França, pela terceira rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina. As duas seleções já estão classificadas

Onde assistir Suécia x EUA ao vivo

O clássico terá a transmissão ao vivo do canal SporTV.

EUA e Suécia dividem a liderança do grupo com seis pontos, mas as norte-americanas aparecem na frente pelo saldo de gols (16 x 6). Vale lembrar que a equipe norte-americana venceu a Tailândia por 13 x 0 na primeira rodada, aplicando a maior goleada na história da competição.

Na última rodada, a Suécia derrotou a Tailândia por 5 a 1 e os EUA derrotaram o Chile por 3 a 0. Em razão disso, as duas seleções já estão asseguradas na próxima fase e a partida valerá a disputa pela primeira colocação do grupo. Na mesma hora, Tailândia e Chile se enfrentam em Rennes.