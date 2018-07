Suíça anuncia Porto Seguro como base durante a Copa do Mundo

PORTO SEGURO - A seleção suíça definiu nesta quinta-feira que a cidade de Porto Seguro servirá como sua base na Copa do Mundo do ano que vem, que será realizada no Brasil. Com isso, se tornou a segunda equipe europeia a definir a Bahia como sede durante o Mundial, depois a Croácia optou pela Praia do Forte. A Alemanha também cogitava ficar no estado, mas agora terá que procurar outra localidade.

A delegação suíça já havia dado indícios de que tinha gostado das instalações de Porto Seguro depois de visitá-las, mas somente nesta quinta oficializou a escolha. Os jogadores ficarão no Latorre Resort, um complexo cinco estrelas a 15 minutos de ônibus do campo onde treinarão.

Os dirigentes do país optaram inicialmente pelas instalações do Guarujá, em São Paulo, mas decidiram voltar atrás após o sorteio das chaves do Mundial, realizado na última sexta-feira. A Suíça caiu no Grupo E, ao lado de Equador, França e Honduras, e atuará nas cidades de Brasília, Salvador e Manaus.