Suíça anuncia técnico da Lazio para depois da Copa

ZURIQUE - A pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo do Brasil, a seleção suíça já sabe quem será seu treinador depois do Mundial. Com o anúncio de que Ottmar Hitzfeld não continuará após a competição, os dirigentes suíços agiram rápido e confirmaram nesta segunda-feira a contratação do bósnio Vladimir Petkovic, atualmente no comando da Lazio, que assumirá a equipe após o torneio.

Mesmo tendo nascido fora da Suíça, Petkovic tem história no futebol local. Ele se mudou para lá quando tinha 24 anos para atuar como meia no Chur 97. Desde então, passou a maior parte da carreira no país, tendo atuado por seis clubes suíços e comandado outros seis como treinador.

"Estou muito orgulhoso. Orgulhoso que a Associação Suíça de Futebol tenha confiado em mim para a seleção nacional", disse à imprensa suíça. "Também estou orgulhoso por assumir a equipe principal da minha segunda, não, da minha primeira casa. Passei 27 dos meus 50 bons anos de vida na Suíça, o que diz o bastante sobre onde me sinto em casa."

Com uma geração talentosa, a Suíça confirmou vaga na Copa do Mundo sem maiores dificuldades. Petkovic reconheceu a evolução da equipe sob o comando de Hitzfeld e sabe que terá muito trabalho para manter o atual bom momento.

"Eu acompanhei a Suíça e seu desenvolvimento com o Ottmar Hitzfeld de perto. Então, estou bem ciente dos desafios de substitui-lo, enquanto também sei que vou assumir um time bem estabelecido, com futuro brilhante", comentou.