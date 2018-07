Suíça define convocação para a Eurocopa com três jovens de 19 anos

O técnico Vladimir Petkovic definiu nesta segunda-feira a lista de 23 convocados pela seleção da Suíça para a disputa da Eurocopa, que começa no próximo dia 10 de junho na França. A novidade é a presença de três garotos de 19 anos: o atacante Breel Embolo (do Basel), o zagueiro Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) e o meia Denis Zakaria (Young Boys).

O treinador já havia deixado de fora da pré-lista o capitão da Suíça na Copa do Mundo de 2014, o volante Gokhan Inler. O jogador, de 31 anos, é reserva no Leicester, que conquistou recentemente o título do Campeonato Inglês. O veterano já disputou 81 partidas pela seleção suíça e foi preterido por Zakaria.

Da lista inicial de convocados, Patkovic cortou cinco atletas, entre eles o zagueiro Silvan Widmer, da Udinese. A lista conta com alguns jogadores de renome, como o lateral Lichtsteiner (Juventus), os meias Granit Xhaka (Arsenal) e Xherdan Shaqiri (Stoke) e o atacante Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen).

A Suíça tem um amistoso preparatório marcado para a próxima sexta-feira, contra a Moldávia, em Lugano. A equipe está no Grupo A da Eurocopa e vai estrear diante da Albânia em 11 de junho. Os outros jogos na primeira fase serão diante da Romênia, no dia 15, e da França, no dia 19.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PELA SUÍÇA:

GOLEIROS - Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Roman Buerki (Borussia Dortmund) e Marwin Hitz (Augsburg);

DEFENSORES - Stephan Lichtsteiner (Juventus), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Johan Djourou (Hamburgo), Steve von Bergen (Young Boys), Fabian Schaer (Hoffenheim), Francois Moubandje (Toulouse) e Ricardo Rodriguez (Wolfsburg);

MEIAS - Valon Behrami (Watford), Blerim Dzemaili (Genoa), Gelson Fernandes (Rennes), Fabian Frei (Mainz), Granit Xhaka (Arsenal), Xherdan Shaqiri (Stoke) e Denis Zakaria (Young Boys);

ATACANTES - Breel Embolo (Basel), Haris Seferovic (Eintracht Frankfurt), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen), Eren Derdiyok (Kasimpasa) e Shani Tarashaj (Everton).